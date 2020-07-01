Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Государственный музей Эрмитаж, несмотря на «зелёный» свет от Министерства культуры и Смольного, не планирует распахивать свои двери 6 июля вместе с остальными учреждениями культуры Санкт-Петербурга. Об этом 1 июля заявил журналистам директор музея Михаил Пиотровский.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, накануне городские власти приняли решение ввести дополнительные послабления ограничительных мер против коронавируса. На фоне угрозы второй волны пандемии с 6 июля чиновники разрешили вернуться к работе государственным музеям и выставочным залам, фитнес-клубам и бассейнам.

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По словам Михаила Пиотровского, в настоящий момент в музей начали возвращаться с удаленной работы его сотрудники. Сейчас в помещениях Эрмитажа проводятся все необходимые санитарные работы, которые должны обезопасить посетителей и сотрудников от угрозы заражения коронавирусом.

«Когда работы все будут выполнены, то люди, маленькой струйкой, пойдут в музей, — заявил Пиотровский. — Эрмитаж будет открываться в середине июля».

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