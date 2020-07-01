Тегеран, , 10:27 — REGNUM Иранский исследователь Алиреза Замани назвал новый вид бархатного паука в честь актёра Хоакина Феникса — Loureedia phoenixi. Об этом 30 июня сообщает «Мир Фантастики».

Паук получил такое имя из-за того, что его окрас похож на грим Хоакина Феникса в фильме «Джокер». Исследователи отмечают, что обнаружить Loureedia phoenixi было непросто — этот вид членистоногих выползает из своих гнёзд всего три недели в году.

Напомним, премьера «Джокера» состоялась в октябре 2019 года. За эту роль Хоакин Феникс получил премию «Оскар» как «Лучший актёр».

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