Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего фильма The Prey: Legend of Karnoctus, в котором главные роли исполнили актёры Ник Чинланд, Кевин Гревье, Эдриан Пол и Дэнни Трехо. Ролик был опубликован 30 июня на YouTube-канале проекта.

Авторы проекта позиционируют его как фильм, выполненный в стилистике хорроров 80-х годов про монстров. По сюжету, военнослужащие США оказываются запертыми в одной из пещер, расположенных в Афганистане. Там они сталкиваются с неким чудовищем.

Название картины можно перевести как «Молитва: Легенда о Карноктусе». В качестве её режиссёров выступили братья Сири и Мэттью Хенсманы.

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