Лос-Анджелес, США, , 08:46 — REGNUM Художник, известный в соцсети Instagram под ником gaben.art, опубликовал концепт-арт, на котором он изобразил актера Хью Джекмана в образе Росомахи из кинокомиксов «Люди Икс». Изображение было выложено 30 июня на его странице.

На рисунке художника мутант Логан одет в «квантовый» костюм Мстителей.

«Я не собирался рисовать этого парня, — написал gaben. art, — мой эскиз старика как-то напоминал его, так почему бы и нет? 3,5 часа всего».

https://www.instagram.com/p/CCDkc5ggZ5h/

В июне 2020 года режиссёр Джеймс Мэнголд опроверг слухи о возможном возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи. Он отметил, что был бы очень удивлён, если бы актёр вновь решил сыграть этого персонажа.

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