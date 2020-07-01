Лос-Анджелес, США, , 06:59 — REGNUM Марк Хэмилл объяснил, почему, по его мнению, большое значение для Люка Скайокера имеет сцена, которая не вошла в финальную версию оригинального фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Об этом 1 июля сообщил портал Screen Rant.

Актёр сказал, что эта сцена даёт понять: Люк совершенно ничего не знает о том, что происходит между Империей и повстанцами. Хэмилл особо подчеркнул: важно было показать, что у его героя нет совершенно никаких политических пристрастий. Скайуокер хочет просто покинуть Татуин, чтобы увидеть другую жизнь.

Напомним, в фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», вышедший на большие экраны в 1977 году, не вошла сцена, в которой Люк Скайуокер воссоединяется со своим давним другом Биггсом Дарклайтером (Гаррик Хэгон). Дарклайтер, учась в Имперской академии, хочет присоединиться к Сопротивлению.

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