Сиэтл, США, , 06:35 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime получил функцию Watch Party, которая позволяет большому числу пользователей одновременно смотреть фильм или сериал. Об этом 1 июля сообщил портал Screen Rant.

Новый сервис, доступ к которому можно получить через браузер, позволит собрать в одной виртуальной «комнате» до 100 пользователей Amazon Prime. Отмечается, что сейчас он работает во всех браузерах для ПК, за исключением Safari от Apple.

Зрители могут начать одновременно смотреть фильм или шоу, воспроизведением которых будет управлять создатель «кинотеатра». При этом пользователям будет доступна функция чата.

Пока воспользоваться Watch Party могут только пользователи Amazon Prime, проживающие в США. Отмечается, что им будет доступен лишь оригинальный контент потокового сервиса.

Ранее Amazon Prime объявил дату премьеры второго сезона популярного сериала «Пацаны» по одноимённому комиксу. Посмотреть первые три серии продолжения зрители смогут 4 сентября 2020 года.

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