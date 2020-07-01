Нью-Йорк, США, , 04:57 — REGNUM Спустя десять лет после выхода на экраны последней серии шоу «Остаться» в живых его создатель Дэймон Линделоф признался, что хотел покинуть проект уже после третьего сезона. Интервью с ним было опубликовано 30 июня на портале Collider.

Продюсер сообщил, что он и его коллега Карлтон Кьюз изначально хотели рассказать всю историю в рамках трёх сезонов. Однако, как он отметил, руководство канала ABC их даже не слушало.

«Они просто говорили: «Ты понимаешь, как тяжело делать шоу, которое люди хотят смотреть? Людям нравится шоу? Так зачем же нам его заканчивать? Не заканчивайте шоу, которые люди смотрят», — сказал Линделоф.

Создатель сериала добавил, что тогда президент ABC Стив Макферсон заявил: канал готов позволить продюсерам «закончить» сериал, но он хочет получить 10 сезонов «Остаться в живых». В итоге через какое-то время Линделофу и Кьюзу удалось «сторговаться» до шести сезонов.

Премьера сериала «Остаться в живых» состоялась 22 сентября 2004 года. Последняя серия вышла в эфир 23 мая 2010-го.

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