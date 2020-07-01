Лос-Анджелес, США, , 04:41 — REGNUM Режиссёр фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн опубликовал на своей странице видео, записанное мексиканским футболистом Луисом Эрнандесом. Пост он разместил 30 июня на своей странице в Twitter.

«Я понимаю, что это известный мексиканский футболист, все говорят, что он похож на Йонду», — пошутил Ганн. В ролике Эрнандес предстал в образе Йонду Удонта: он покрасил кожу в синий цвет и надел на голову известный «гребень».

https://twitter.com/JamesGunn/status/1278023988556361728

https://twitter.com/Milenio/status/1278023494203092992

Ранее в соцсетях стал набирать популярность коллаж, создатели которого обратили внимание пользователей на сходство Эрнандеса с героем, роль которого в фильмах «Стражи галактики» исполнил актёр Майкл Рукер.

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