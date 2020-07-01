Тегеран, , 17:54 — REGNUM 30 июня высокопоставленный чиновник министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заявил, что президент Хасан Рухани согласился пожертвовать президентские подарки музею изящных искусств, где они будут представлены общественности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, ответственный представитель министерства по музейным делам Мохаммад Реза Каргар отметил, что президент Рухани предложил пожертвовать музею подарки, которые были вручены иранским президентам в течение долгого времени.

Он подчеркнул, что демонстрация подарков в независимом музее — это стандартный метод, принятый многими странами, поскольку подарки принадлежат всей нации в целом и являются частью наследия страны.

Ранее вице-министр культурного наследия, туризма и ремесел Мохаммад Хасан Талебян заявил, что президент Рухани объявил о своем решении передать министерству подарки, которые до сих пор получали иранские президенты.