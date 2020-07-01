Тегеран, , 18:01 — REGNUM 30 июня директор Музея стеклянной посуды и керамики Ирана заявил, что восемь терракот, принадлежащих эпохе Хулагуидов, будут представлены в Национальном музее и Музее стеклянной посуды и керамики Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обращаясь к журналисту IRNA, Хамид Вакильбаши отметил, что эти терракоты датируются 150-летней эрой правления Хулагуидов. Он подчеркнул, что еще пять образцов таких работ сейчас хранятся в Национальном музее Ирана и Музее стеклянной посуды и керамики Ирана.

По его словам, терракоты также сейчас хранятся в Музее Виктории и Альберта в Великобритании, что лишний раз указывает на географическое и историческое богатство Ирана. «Важным моментом в этих терракотах является использование специальной техники нанесения глазури и эмали», — сообщил Вакильбаши.

Терракота является разновидностью фаянса и представляет собой неглазурованную или глазурованную керамику на основе глины.