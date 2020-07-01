Курган, , 00:15 — REGNUM Курганская областная дума исключила из прогнозного плана приватизации дом-музей Вильгельма Кюхельбекера в Кургане. Против продажи памятника истории выступили в Министерстве культуры России и Генеральной прокуратуре, сообщает ИА «Область 45».

Ранее дом-музей Кюхельбекера, который находится по адресу ул. Куйбышева, 19 в Кургане, власти региона намеревались продать с сохранением профиля назначения и с сохранением ценовой политики на входные билеты.

Был инвестор, готовый выкупить здание и вложить в реконструкцию дума-музея знаменитого декабриста собственные деньги. Но после протеста прокуратуры и Минкульта, областные депутаты изменили решение.

Дом-музей Вильгельма Кюхельбекера открылся 13 декабря 2005 года. Там с сентября 1845 года по март 1846 года жил знаменитый декабрист с женой и двумя детьми.

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