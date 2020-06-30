Лондон, , 18:23 — REGNUM Картина, представляющая собой вариацию на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир. Об этом 30 июня сообщает издание Daily Mail.

Настоятель собора отметил, что картина была размещена на алтаре в знак солидарности с движением против расовой дискриминации Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Настоятель согласился на размещение картины меньше чем через неделю после призыва архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби к Церкви Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт. Как пояснила сама автор картины, своей работой она бросает вызов «западному мифу» о том, что Христос должен выглядеть как европеец.

Отмечается, что собор откроется для посетителей с 4 июля и тогда картину сможет увидеть каждый желающий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смене цвета своего болида и гоночных комбинезонов на чёрный командой «Формулы-1» Mercedes в знак солидарности с движением против расизма Black Lives Matter.

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