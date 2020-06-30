Москва, , 16:03 — REGNUM Дублированный трейлер семейной комедии «Думай как собака» опубликовали на канале Megogo Distribution в YouTube.

Сюжет фильма рассказывает о юном вундеркинде Оливере и его псе. Из-за непредвиденной ситуации в ходе эксперимента по установлению телепатической связи с собакой, Оливер становится способным читать мысли своего четвероногого друга.

Пользуясь этой способностью, мальчик решает проблемы в школе и даже с девочками. Но ему приходится заняться проблемой и посерьезнее — разладом в семье. В решении этой задачи Оливеру помогает верный пес.

Главные роли в фильме исполнили Меган Фокс и Джош Дюамель.