Москва, , 16:01 — REGNUM Работу над масштабным проектом издания отечественной камерной музыки, начиная от русского авангарда 1910-х годов и заканчивая современностью, развернули совместно Союз композиторов России и фирма звукозаписи «Мелодия». Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов.

Исполнять произведения будет Московский ансамбль современной музыки. В сборник из шести альбомов войдут произведения более 30 отечественных композиторов.

«Об осуществлении этого проекта мы думали несколько лет, инициатива исходила от МАСМ, у них «в руках» почти вся современная камерная музыка. Рабочее название проекта «Звуковой обзор» / Sound Review, и это действительно обзор российской камерной музыки последних 100 лет», — приводят слова генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян в пресс-службе.

Среди композиторов, чьи произведения исполнит ансамбль, будут авторы эпохи авангарда 1910-х — 1920-х годов: Иван Вышнеградский, Александр Мосолов, Артур Лурье, Николай Обухов, Леонид Половинкин, Гавриил Попов и Сергей Протопопов.

Композиторы второй половины XX века будут представлены именами Арво Пярта, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Владимира Мартынова, Александра Вустина, Николая Каретникова, Дмитрия Смирнова и Владимира Тарнопольского.

Также в рамках проекта запишут произведения признанных и молодых авторов современности: Дмитрия Курляндского, Кузьмы Бодрова, Владимира Раннева, Эльмира Низамова, Павла Карманова, Антона Сафронова, Антона Светличного, Николая Хруста и многих других.