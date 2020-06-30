Лос-Анджелес, США, 30 июня 2020, 14:33 — REGNUM Работу над проектом перезагрузки культового фэнтезийного боевика «Горец» ведет команда авторов. Об этом заявил один из создателей картины «Джон Уик» режиссер Чад Стахелски в интервью журналистам портала Discussing Film.
Режиссер пообещал, что проект, несомненно, обретет новую жизнь. Он пока не уточнил, в форме сериала или полнометражного фильма выйдет перезагрузка проекта.
«Мы усиленно работаем над «Горцем». Мы корректируем имеющиеся сценарии, пишем новые, выстраиваем концепции для съемок и в целом решаем, как мы будем обращаться с этим материалом», — сообщил Стахелски.
Напомним, оригинальный полнометражный фильм «Горец» вышел на экраны в 1986 году. После этого на базе фильма были сняты несколько продолжений, два телевизионных сериала и мультсериал.
Главную роль в фильмах о горце Конноре Маклауде исполнил Кристофер Ламберт.