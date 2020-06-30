Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM Новый тизер фильма ужасов «Кэндимен», представляющего ремейк хоррора 1992 года, выпустила компания Universal Pictures. Тизер опубликован на YouTube-канале компании.

Сюжет картины рассказывает о художнике Энтони, переехавшем в Чикаго. Там он узнает легенду о Кэндимене. Из любопытства он начинает изучать происхождение легенды, что влечет для его близких и него самого кошмарные последствия.

Главную роль в фильме исполняет Яхья Абдул-Матин II («Величайший шоумен», «Аквамен»). Продюсером выступил Джордан Пил, знакомый зрителям по картинам «Мы» и «Прочь».

Премьера хоррора назначена на 25 сентября. Срок релиза был перенесен с июня в связи с ограничениями работы кинотеатров, принятыми из-за распространения коронавирусной инфекции.