Лос-Гатос, США, , 13:46 — REGNUM Рабочее название «Таинственные монстры» второму сезону фэнтезийного сериала «Ведьмак» присвоили авторы проекта. Об этом сообщили журналисты издания Production Weekly.

Как предполагают журналисты, в заголовке заключается прямой намек на содержание эпизодов второго сезона проекта. Геральту из Ривии предстоит столкнуться с новыми чудовищами и открыть на них охоту.

Работа над вторым сезоном сериала началась в марте, но из-за пандемии коронавируса съемки прекратили. По сообщениям авторов проекта, производство картины возобновят 17 августа. Премьера нового сезона «Ведьмака» планируется в 2021 году.

Первый сезон сериала вышел на сервисе потокового видео Netflix в 2019 году и сразу завоевал популярность. Сериал является экранизацией фэнтезийного цикла польского писателя Анджея Сапковского «Сага о Вельмаке».