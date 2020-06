Лос-Гатос, США, , 13:08 — REGNUM Работу над созданием проекта-предыстории сериала «Ведьмак» начали в компании Netflix. Об этом сообщили обозреватели портала We Got This Covered со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, сюжет нового сериала будет разворачиваться за полторы тысячи лет до времени, показанного в оригинальном сериале. В те далекие времена произошел магический катаклизм, который назвали Сопряжение Сфер.

После этого события границы между различными мирами оказались проницаемыми и в одном мире появились люди, эльфы, гномы, краснолюды и прочие существа. Когда катаклизм закончился, границы снова стали непреодолимыми, и все существа из разных миров остались запертыми в одном.

Из-за того, что существа с магической природой представляли смертельную опасность для людей, среди людей и появились профессиональные охотники на всякую нечисть — ведьмаки.

Сценарий сериала будет по большей части творением сценаристов Netflix, потому что в романах Анджея Сапковского о Ведьмаке события, связанные с Сопряжением Сфер, подробно не описаны.