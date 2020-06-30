Москва, , 12:43 — REGNUM Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов пройдет в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль пройдет с 3 по 12 июля. Традиционно он проходит в кинотеатрах городов России, но в этом году впервые фестиваль проведут в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных противоэпидемическими мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.

Все мероприятия фестиваля — показы, творческие встречи, мастер-классы — пройдут на сайте multfest.ru. Трансляции будут доступны всем желающим бесплатно. Потребуется только предварительно зарегистрироваться.

В рамках фестиваля покажут премьеры российских мультфильмов, сборники зарубежных анимационных картин, победителей фестивалей и кинопремий. В качестве гостей фестиваля примут участие именитые российские и зарубежные режиссеры, мультипликаторы и создатели популярных мультсериалов и полнометражных мультфильмов.

Подробная программа фестиваля опубликована на официальном сайте.