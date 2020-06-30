Москва, , 12:29 — REGNUM Новый онлайн-проект «Я открываю музей мечты» для подростков от 14 до 18 лет, в котором участников познакомят с музейными профессиями и устройством музея «изнутри», откроется в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Онлайн-школа пройдет с 6 по 12 июля. В течение этой недели сотрудники разных профессий расскажут о подробностях своей работы. Среди них будут кураторы, продюсер, музейщик, хранитель, медиа-художник.

Детям в прямом эфире расскажут о феномене современного музея, и что может рассказать экспонат, через сотни лет после своего создания. Проведут лекцию о музейных собраниях и какие виды экспозиций бывают.

Также расскажут о том, как хранятся произведения искусства в запасниках, и какие экспонаты выставляются на выставках. И много других интересных подробностей о жизни музея.

Занятия будут платными. Абонементы находятся в продаже.