Москва, , 12:02 — REGNUM Работу над новой музыкальной комедией, в основу которой лягут классические произведения русской литературы, ведет режиссер Данила Козловский. Об этом он сообщил во время круглого стола, проведенного в онлайн-формате в рамках кинофестиваля «Зеркало» в Иваново.

Козловский заявил, что готовит картину, о которой скоро объявит. По его словам, это будет исторический фильм, который создается на волне вдохновения от нескольких крупных произведений русской литературы «золотого периода».

Режиссер рассказал, что постарается в этой картине показать свои размышления о семье и противоречивых взаимоотношениях родителей и детей. По задумке постановщика, в новом фильме будут переплетаться сюжеты из произведений: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Горе от ума» и других.

«Представьте себе, что Лермонтов, Пушкин и Толстой отдыхали бы вместе в одном санатории и стали свидетелями истории семьи, которая произошла в соседнем имении. И каждый написал бы о ней свою книгу», — пояснил Козловский.

Жанр будущего фильма режиссер сформулировал как «драматическая музыкальная комедия».