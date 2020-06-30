Норильск, Красноярский край, , 11:38 — REGNUM Несколько кварталов Норильска преобразятся с помощью талантливых местных художников. На стенах домов появятся сюжеты о космических приключениях и воздушных путешествиях. Вместо стандартной кирпичной кладки горожане каждый день будут видеть новые сюжеты, которые оживут благодаря проекту благоустройства городских фасадов. Его разработало Агентство развития Норильска совместно с галерей уличных искусств «АРкТика», администрацией города и компанией «Норильский никель»

Общественные пространства Норильска модернизируют художники Агентство развития Норильска

Как полагают авторы проекта, объекты современного стрит-арта особенно понравятся юным горожанам и их родителям, рисунки появятся на зданиях, расположенных вблизи молодежных досуговых центров. Например, на доме №4 на Московской улице (он замыкает двор молодежного центра) и на фасаде здания на Комсомольской, 33а. Рядом с ним строится парк отдыха «Озеро Долгое». Мастера также преобразят пустой бак, расположенный в районе Талнах недалеко от рудника «Маяк». Бак расположен около дороги, ведущей к главным местам отдыха жителей города.

«Мы хотим в этом месте создать ухоженное, современное и неординарное пространство. Здесь всегда собирается молодежь, а значит, должна быть соответствующая атмосфера» — рассказала руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Карина Андреева.

Художники закончат работу к концу лета, к этому времени будут преображены несколько городских кварталов. По словам руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, инвестиции в качественную городскую среду являются сегодня самыми важными. Они довольно быстро окупаются, привлекая туристов и повышая проходимость торговых точек, отмечает аналитик.

Агентство развития Норильска является автономной НКО, которая реализует проекты в области развития бизнеса, городской среды и туризма, а также социокультурные и образовательные программы. Учредителями и спонсорами Агентства являются ПАО «ГМК «Норильский никель», администрация Норильска и благотворительный фонд Владимира Потанина.