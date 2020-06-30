Кострома, , 10:04 — REGNUM Работу после снятия жестких ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, возобновило ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Дорогие друзья! Рады сообщить, что Музей-заповедник «Щелыково» открыт для посетителей», — говорится в сообщении.

Деятельность заповедника пока проводится с рядом ограничений. Посещать музей могут группы количеством не более пяти человек. Вход разрешен только в масках. Также требуется соблюдать дистанцию между посетителями в 1,5 — 2 метра.