Тюмень, , 08:45 — REGNUM В Тюмени открыли памятник семье последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает информационный отдел Тобольской духовной семинарии.

Памятник семье последнего российского императора Информационный отдел Тобольской духовной семинарии. ©

Бронзовый памятник открыт на набережной Туры вблизи Богородице — Рождественского Ильинского женского монастыря Тюмени. В открытии монумента принял участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Многие годы рядом с монастырём были речная пристань и железнодорожная станция, куда в августе 1917 года доставили поездом из Санкт-Петербурга ссыльную Временным правительством семью императора Николая II. Отсюда царская семья была отправлена на пароходе «Русь» в город Тобольск.

Автором памятника является скульптор Ирина Макарова из города Жуковского Московской области. При создании памятника содействие и материальная поддержка были оказаны прихожанами храмов всей России.