Москва, , 08:26 — REGNUM Новый клип на песню «Ты нравишься мне» представила певица Линда (Светлана Гейман). Клип опубликован на официальном канале исполнительницы в YouTube.

Автором слов и музыки выступила сама певица. Режиссером выступил Александр Костыгин, снимавший ранее для Линды другие клипы. В частности, перед премьерой нового клипа он выложил у себя на странице в Instagram клип на песню Линды «Трещины», который вышел в феврале 2019 года.

Продюсером выступила Ольга Баранова. В клипе кроме певицы снимались Игорь Стрелкин, Мария Франк-Каменецкая, Максим Бусаров.