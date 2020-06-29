Ашхабад, , 19:22 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о награждении 83 деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей, а также творческих коллективов, победивших на конкурсе «Золотой век туркмен».

Призеры получат в подарок от имени главы государства золотые цепочки и денежные призы в размере от 3,5 тысячи до 10,5 тысячи манатов (от 69 тысяч до 207 тысяч рублей).

Отмечается, что на призы для победителей учрежденного Бердымухамедовым конкурса потратят 574 тысячи манатов (11,3 млн рублей) из благотворительного фонда президента Туркмении.