Мурманск, , 18:54 — REGNUM Литераторы Мурманской области смогут получить до 400 тысяч рублей на поддержку своей творческой деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, постановление о предоставлении грантов подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Согласно документу, в июле региональное министерство культуры объявит конкурс, по итогам которого писатели региона смогут получить до 100 тысяч рублей на издание произведений в номинации «Надежда литературы Арктики», и до 400 тысяч — в номинации «Мастер литературы Арктики».

К конкурсу допустят прозаические и поэтические произведения и сборники на русском языке, написанные авторами от 14 лет, постоянно проживающими в Мурманской области. Победителей определит конкурсная комиссия на основе оценок экспертов. Среди экспертов — литераторы, литературоведы и литературные критики федерального уровня, до оглашения результатов организаторы сохранят их инкогнито.

«Эксперты оценят оригинальность творческой идеи, актуальность, образность, богатство языка, целостность и грамотность, соответствие формы содержанию, краеведческий компонент. Средства гранта можно использовать на предпечатную подготовку и полиграфические работы», — сообщили в правительстве.

Произведения-победители будут изданы в 2020 году, часть тиража передадут в фонды государственных областных и муниципальных библиотек региона.