Канны, Франция, , 16:14 — REGNUM Компания «Роскино» представила российскую киноиндустрию на прошедшем в режиме онлайн с 22 по 26 июня Каннском кинорынке Marché du Film. В результате состоялось множество деловых встреч, начался новый этап переговоров о показах российских фильмов за рубежом, было заключено несколько сделок. Кроме того, не остались без внимания организованные «Роскино» обсуждения, презентации и показы.

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов отметил, что отечественная киноиндустрия производит конкурентоспособную продукцию, но умение грамотно и выигрышно преподнести ее покупателям становится одним из важнейших направлений. Кинематографистам важно участвовать в ключевых международных рынках и демонстрировать высокий уровень российских фильмов иностранной аудитории.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что поддержка индустрии в период неопределенности является одной из ключевых задач «Роскино». Так, объединенный виртуальный павильон и показы на онлайн-кинорынке в Каннах стали одной из точек опоры для продюсеров. Они смогли показать свои фильмы и продолжили переговоры, начатые на российском рынке Key Buyers Event. Евгения Маркова пообещала, что «Роскино» и дальше будет своевременно адаптироваться к любым обстоятельствам и предлагать новые эффективные решения для продвижения национального контента на мировых рынках.

На Marché du Film состоялись показы почти двух десятков российских фильмов, прошли организованные «Роскино» онлайн-сессии «Ко-продукция с Россией. Истории и выводы» и «Диалог: Россия-Израиль».

В результате уже сейчас известно, что фильм «Вторжение» продан во Вьетнам и Тайланд, «Красный призрак» готовится к показу в Китае, Австралии и Новой Зеландии, «Пятницу» и «Спираль» увидят в Испании, картину «Атакан. Кровавая легенда» — в Латинской Америке, ленту «Сторож» — в Латинской и Северной Америке. Возникшие в результате работы на Каннском кинорынке переговоры о показах многих российских фильмов на разных территориях продолжаются.

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