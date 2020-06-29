Курган, , 15:55 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на избирательный участок на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба СУ СКР по Зауралью.

Инцидент произошёл днём 27 июня в Кургане. Двое граждан в состоянии алкогольного опьянения применили насилие к членам избиркома и пытались похитить переносной ящик для голосования. Действия злоумышленников были пресечены представителями избиркома совместно с сотрудником полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч.2 ст.141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Подозреваемые задержаны.

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