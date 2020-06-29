Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM Британских принцев с женами на премьеры фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» решили пригласить создатели картины. Об этом написали журналисты британской газеты Daily Mail.

По данным журналистов продюсеры хотят в качестве почетных гостей пригласить на премьеру фильма в Лос-Анджелесе герцога Сассекского — принца Гарри и его жену Меган Маркл. Таким образом авторы фильма планируют с максимальной помпой провести премьеру 25-й юбилейной картины об агенте 007.

Но премьера детективного боевика в Великобритании должна состояться на неделю раньше — 12 ноября. Журналисты газеты сообщают, что на эту премьеру продюсеры собираются пригласить герцогов Кембриджских — принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

Напомним, юбилейный фильм должен был появиться на киноэкранах в апреле. Однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, дату премьеры перенесли на ноябрь. Предыдущую премьеру шпионского боевика «007: Спектр» посетили вместе принц Уильям с женой и принц Гарри, в 2015 году еще не женатый.