Лос-Анджелес, США, , 15:12 — REGNUM Премьеру ностальгической музыкальной комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером «Билл и Тед 3» на более поздний срок перенесло руководство студии Orion Pictures. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Новую дату премьеры сместили на две недели. Вместо 14 августа картина выйдет на экраны 28 августа.

По сюжету фильма, Билл и Тед выросли, обзавелись семьями. О музыке пришлось забыть и добывать семье средства на жизнь другими способами. Вдобавок, отцы все больше и больше становятся разочарованием для своих детей.

События их жизни резко меняются, когда друзей из будущего навещает пришелец, напоминающий о давнем пророчестве, согласно которому Билл и Тед должны написать суперхит, который спасет вселенную. Друзья, не раздумывая, отправляются в путешествие по разным эпохам, вместе со своими дочерями. Их задача — найти вдохновение и написать тот самый хит.

Как сообщают журналисты, перенос премьеры связан со смещением на более поздний срок релизов других картин из-за опасений, что ограничительные меры сорвут прокат фильмов в кинотеатрах.