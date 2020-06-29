Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM Подарок поклонникам фэнтези в честь 20-летнего юбилея выхода картины «Властелин колец: братство кольца» приготовили создатели франшизы. Об это сообщают журналисты издания The Digital Fix.

По данным журналистов, в 2021 году на дисках выпустят в высоком качестве 4К шесть фильмов из серии «Властелин колец»: «Братство кольца», «Две башни», «Возвращение короля» и «Хоббит»: «Неожиданное путешествие», «Опустошение Смауга», «Битва пяти армий».

В подарочное издание войдут режиссерские и театральные версии фильмов. Кроме этого, в сборник войдут дополнительные документальные материалы со съемочных площадок. Фильмы будут представлены в 2D-формате.

По словам журналистов, все фильмы уже готовы, но их релиз перенесли на будущий год к дате премьеры первого фильма. «Властелин колец: Братство кольца» появился на экранах в 2001 году.