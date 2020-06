Сеул, , 14:29 — REGNUM Новый трек южнокорейской группы Blackpink — How You Like That занял вторую строчку крупнейшего в мире музыкального чарта Spotify Global Top 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов YG Entertainment.

По их словам, это самая высокая позиция в рейтинге, которой удавалось достичь южнокорейскому исполнителю. В прошлом году бойз-бенд BTS с треком «Boy with Love» занял третью строчку Spotify Global Top 50.

Известно, что в 2019 другой трек Blackpink «Kill this Love» занял пятую строчку рейтинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клип на трек «How You Like That» установил рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора. За первые сутки после публикации видеоклип набрал 82,4 млн просмотров.

Читайте также: Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube