Сеул, , 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. Об этом сообщили обозреватели издания Variety.

По информации издания, за первые сутки после публикации видео клип набрал 82,4 млн просмотров, что больше, чем у предыдущего рекордсмена — клипа на трек «Boy with luv» также корейской группы BTS.

Клип группы Blackpink набрал чуть больше, чем за сутки, сто миллионов просмотров и также стал самым быстрорастущим видео за всю историю YouTube. Сейчас клип насчитывает уже более 143 млн просмотров.

По мнению музыкальной редакции издания Variety, песня «How you like that» является одним из лучших треков недели и несомненным горячим хитом нынешнего лета.

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