Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Ленинградский зоопарк спустя три месяца «карантина» вновь открылся для посетителей, в том числе детей, однако ограничил проходимость с десяти до трех тысяч человек в сутки. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Режим работы зоопарка не изменился — с 10:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше. Как и цена билета — от 200 до 500 рублей в зависимости от возраста и льготной категории граждан.

Осмотреть коллекцию павильона «Экзотариум» будет возможно только при соблюдении масочного режима. Покинуть зоопарк также можно будет только через одни двери — павильона «Экзотариум».⠀

Отметим, из-за введенных правил значительно сократится число посетителей зоопарка. Вместо привычных 5−10 тысяч в сутки, ожидается, что в день его экспозиции смогут посмотреть лишь три тысячи посетителей.

Для комфортного и безопасного нахождения на территории гостей учреждения администрация зоопарка ввела ряд правил. Так, теперь вход на территорию будет осуществляться только в масках и перчатках и строго через центральные двери. Идти по зоопарку можно будет с соблюдением дистанции в 1,5 метра, для этого по всей территории нанесена специальная разметка.

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Напомним, ранее сообщалось, что парки города открылись 28 июня.

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