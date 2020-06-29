Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Переиздание культового альбома американского музыканта Принса (Принс Роджерс Нельсон) «Sign O’the Times», вышедшего в 1987 году, запланировали выпустить в США. Об этом сообщили журналисты музыкального портала Consequence of Sound.

Переиздание получится очень масштабным. В коллекцию войдут 92 трека, в том числе 63 ранее неизвестных песни музыканта. Альбом будет записан на восьми CD-дисках. Также доступен к предзаказу вариант издания на 13 виниловых пластинках.

45 неизвестных треков записаны в период с 1979 по 1987 годы. Также альбом будет дополнен песнями, исполненными музыкантом в 1987 году на концерте в Утрехте.

Кроме этого, издание будет содержать DVD-диск с выступлением музыканта на новогоднем концерте в парке Пэйсли, а также 120-страничную книгу с фотографиями и текстовыми материалами.

Коллекцию планируют выпустить 25 сентября. Альбом «Sign O’the Times» считают в карьере Принса лучшим. Он вышел 31 марта 1987 года.