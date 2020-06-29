Москва, , 12:03 — REGNUM Новый трек «Это не сон» в рамках проекта «КЕТА» опубликовали Илья Лагутенко и Андрей Антонец. Клип на песню размещен на YouTube-канале проекта.

Лагутенко рассказал, что проект «КЕТА» был изначально студийным экспериментом. Поэтому работать над ним в ходе гастролей было непросто. Карантин позволил закончить эту песню, находясь в своих домах.

«Текст этой песни был написан мной под впечатлением от чтения отчетов первой кругосветной экспедиции Крузенштерна во время собственного путешествия на барке «Седов», — сообщил Лагутенко.

Антонец, со своей стороны, рассказал, что казалось, будто работа над треком никогда не закончится. Но карантин мобилизовал музыкантов и придал ощущение, что сейчас самое время для этой песни и жизнеутверждающих мотивов.

Музыканты сообщают, что клип предвещает выпуск нового альбома. Режиссером клипа выступил Александр Гущин.