Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM Причины, почему не стал участвовать в продолжении проекта «Хеллбой» после первых двух частей, поделился актер Рон Перлман в интервью порталу ComicBook Movie.

Он признался, что предложения снова выступить в роли Хеллбоя в третьей части фильма ему поступали. Но так как режиссером третьей части был не Гильермо дель Торо, с которым они снимали первые две части, актер отказался от съемок.

«Единственная версия фильма, которая меня интересовала, это та, над которой работал Гильермо. Когда стало понятно, что он ушел из проекта, ушел и я», — сообщил Перлман.

Актер добавил, что новому исполнителю главной роли Дэвиду Харбору он желал успеха в образе демона. Но новый фильм провалился в прокате, и судьба франшизы теперь под большим вопросом.

«Для меня этот фильм в прошлом», — заключил Перлман.