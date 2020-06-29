Симферополь, , 11:11 — REGNUM Второй виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура» открыли в музее-заповеднике «Киммерия М. А. Волошина» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Музей выиграл в региональном конкурсе «Цифровая культура», проводимом в рамках нацпроекта, и получил на создание виртуального зала 1 млн рублей. Зал создали в городе Старый Крым в Литературно-художественном музее. Его вместительность составляет 64 зрительских места.

В онлайн-режиме посетителям смогут показать культурные мероприятия, лекции, концерты, постановки балетов или выступления симфонических оркестров. Первый концертный зал такого типа открыли в Симферопольском музыкальном училище им. П. И. Чайковского в ноябре 2019 года.

По словам представителей министерства, всего в рамках проекта «Культура» в Крыму планируют создать шесть виртуальных концертных залов. Основной целью их создания является достижение нового качества общения и уровня продвижения академического музыкального искусства, а также создание равных возможностей для получения доступа к культурным ценностям для всех граждан.