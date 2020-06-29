Москва, , 10:51 — REGNUM Изменением форматов и поисками новых форм самовыражения из-за пандемии коронавируса вынуждены были заняться кинематографисты, заявил режиссер Тимур Бекмамбетов в интервью Пятому каналу.

«Я думаю, что в киноиндустрии сейчас происходит оторопь, как и во многих других отраслях. Люди понимают, как раньше уже не будет. Они ищут новые пути и формы самовыражения, поскольку мир очень поменялся. Способы рассказа о нем и истории уже никогда не будут прежними. Всё сейчас находится в удивительном состоянии ожидания», — сообщил Бекмамбетов.

Он рассказал, что в период пандемии ему, также как и многим другим кинематографистам, пришлось приостановить работу над картиной «Фау. Побег из ада». В течение двух месяцев простоя съемочного процесса режиссер смог с потратить высвободившееся время пользой.

Он выполнил монтаж отснятого материала и провел собственную работу над ошибками. По его мнению, это позволит повысить качество итогового продукта.

Также он поделился впечатлениями от проведенных дома двух месяцев. Он сообщил, что смог пожить всеми обыденными и ежедневными радостями, а также печалями.

«Все запомнят это время как возможность посмотреть на себя со стороны», — отметил режиссер.