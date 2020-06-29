Лос-Анджелес, США, , 10:32 — REGNUM Результаты голосования поклонников за лучшую песню коллектива опубликовали музыканты рок-группы Metallica на своей странице в соцсети Instagram.

Победителем среди 64 предложенных музыкантами песен стала композиция «Master of puppets». В финале она обошла трек «One».

https://www.instagram.com/p/CBydIUHJngl/

Среди полуфиналистов были еще две известных композиции «Fade to black» и «Enter sandman».

«Турнир» проводился в течение месяца с 28 мая. По каждому туру решения принимались в соответствии с распределением голосов поклонников. Голосование проходило в соцсетях.