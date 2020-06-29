Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Работа над фильмом режиссера Ридли Скотта «Гладиатор» стала уникальным опытом, заявил исполнитель главной роли Рассел Кроу. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

«Гладиатор» был уникальным опытом, потому что сценарий, который изначально предлагался, был настолько плох — он был просто ужасен», — рассказал Кроу.

Он рассказал, что продюсер фильма не стал отправлять сценарий актеру для ознакомления, так как был уверен, что сценарий Кроу не понравится, и он откажется от участия в проекте. Чтобы уговорить актера, продюсер предложил ему встретиться с режиссером, предложив подумать о 180 годе н. э., о том, что Кроу — римский генерал, а «руководит всем Ридли Скотт».

Актер согласился на встречу со Скоттом, по результатам которой Кроу настолько впечатлился режиссерским видением будущей картины, что сразу согласился на исполнение роли римского генерала Максимуса. Кроу рассказал, что в начале работы было ощущение рискованности, но к завершению проекта у всех было понимание, что получилось что-то особенное.

Напомним, историческая драма «Гладиатор» вышла в прокат в 2000 году. Фильм был номинирован на 11 номинаций премии «Оскар». Победу картина получила сразу в пяти номинациях.