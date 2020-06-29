Бербанк, США, , 09:20 — REGNUM Музыкальный фильм «Black is King» («Черный король») для сервиса потокового видео Disney+ подготовила американская исполнительница в стиле R’n’B Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер). Трейлер фильма она опубликовала на своем официальном сайте.

Бейонсе выступила не только актрисой, но также сценаристом и режиссером картины. В трейлере можно увидеть Бейонсе, ее мужа — рэпера Джея-Зи (Шон Кори Картер), их детей-близнецов Руми и Сир, а также Келли Роуленд, с которой Бейонсе выступала в группе Destiny's Child.

В описании к ролику сообщается, что картина представляет собой праздничные воспоминания об опыте афроамериканцев.

«Воссоединение культур и общих верований поколений. История о том, как люди, оставшиеся самыми сломленными, получили необыкновенный дар и многообещающее будущее», — отмечается в описании.

Фильм рассказывает о «трансцендентном путешествии» молодого афроамериканского короля, в ходе которого он сталкивается с предательством. Любовью и пытается самоидентифицировать себя в мире. Ему помогают найти свою судьбу предки, и он с их помощью и за счет своих добродетелей восстанавливает свой дом и престол.

Премьера фильма назначена на 31 июля на сервисе Disney+.