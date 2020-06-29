Хух-Хото, Китай, 29 июня 2020, 09:12 — REGNUM Семь древних гротов с фресками были отреставрированы во Внутренней Монголии ан севере Китая, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.
Работники сферы защиты культурного наследия начали процесс реставрации фресок в Гротах Арджай возрастом 1600 лет еще в 2018 году. На месте имеется 65 гротов. В 41 нетронутом гроте имеется 14 фресок, сообщил исследователь гротов по имени Уригачолу. Оставшиеся гроты находятся в состоянии распада.
Кроме того, специалисты оцифровали фрески, которые требуется отреставрировать. В гротах содержится около 1000 фресок, связанных с тибетским буддизмом. Они расположены на холмах в лугах хошуна Отог-Ци округа Ордос во Внутренней Монголии. Они были помещены под высший уровень защиты в 2003 году.