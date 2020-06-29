Эмеривилл, США, , 09:01 — REGNUM Новый трейлер мультфильма «Душа» о приключениях души учителя музыки в загробном мире опубликовала киностудия Pixar в YouTube.

В картине рассказывается история учителя музыки и страстного поклонника джаза Джо Гарднера, который наконец-то проходит прослушивание и получает работу в джаз-клубе. Но сразу после этого, разговаривая по телефону и потеряв бдительность, Гарднер проваливается в открытый канализационный колодец.

Его душа попадает в потусторонний мир и должна отправиться по длинной лестнице вместе с душами других умерших наверх к свету. Но учитель воспротивился этому и случайно попал в особое место, где новые души проходят обучение, и они обзаводятся личностью, индивидуальными причудами и интересами.

Мультфильм «Душа» планировали выпустить в прокат 17 июня, но из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, премьеру перенесли на 20 ноября.

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