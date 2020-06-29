Сиань, Китай, , 05:14 — REGNUM Более 23 тыс. человек посетили знаменитых Терракотовых воинов в провинции Шэньси на юго-западе Китая за время трёхдневного Праздника драконьих лодок в Китае, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 23 036 посетителей побывали в Мавзолее первого императора Цинь в городе Сиань, столице провинции Шэньси, дабы прикоснуться к терракотовой армии великого китайского императора Цинь Шихуанди.

Туристы были вынуждены бронировать билеты через интернет заранее, а единовременно не более 8000 человек могли посещать музей ежедневно с целью недопущения распространения коронавируса. Для входа в музей гости должны были показывать свои QR-коды, а также замерять температуру тела. Носить лицевые маски также по-прежнему обязательно.

Терракотовые воины были императором Цинь Шихуанди во времена правления династии Цинь (221 — 207 до н.э.). Император впервые объединил Китай в единое государство. Воины были найдены в 1974 году. Будучи одним из популярнейших туристических мест, музей в прошлом году принял более 9 млн туристов при дневном максимуме 114 тыс. гостей.