Москва, , 14:55 — REGNUM На сервисе аудиокниг Storytel выложили одиннадцати серийный проект писателя Дениса Бушлатова «Тот, кто не спит». Об этом сообщает «Российская газета».

Редакторы аудиоиздания уверены, что проект заинтересует тех, кому «нравится хорошо, интеллектуально пощекотать себе нервы, и тех, кто любит сложные развлекательные мрачные истории».

Критики также отмечают хорошую работу актера Григория Переля, чей голос по-настоящему завораживает и пугает, а также особую роль музыкального сопровождения, над которым трудился композитор Глеб Лубянский.

Права на экранизацию уже выкуплены кинокомпанией Нателлы Крапивиной TRUEMEN Pictures.