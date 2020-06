Лондон, , 14:07 — REGNUM Представители легендарной британской группы The Rolling Stones сообщили аппарату президента США Дональда Трампа, что музыканты категорически против того, чтобы Трамп использует их композиции в своей предвыборной кампании.

Как сообщает профессиональная социальная сеть журналистов Deadline, команда Трампа включает песни группы на различных выступлениях президента-кандидата. Так, например, было на недавнем митинге в Талсе, штат Оклахома, когда звучала известная композиция You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).

Кстати, эта песня была заглавной и во время кампании 2016 года.

Одна из ведущих организацией в мире по защите авторских прав BMI, защищающая права музыкантов, уже предупредила штаб Трампа, что несанкционированное использование песен может привести к судебному разбирательству.