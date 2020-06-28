Иваново, , 13:33 — REGNUM Известные российские режиссеры и художники, посвятившие свою жизнь искусству мультипликации, заявили о создании Академии анимационного искусства имени Федора Хитрука. Представление нового проекта состоялось на международном кинофестивале авторского кино «Зеркало». Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркивают основатели академии, а среди них такие признанные мастера как Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит и Оксана Черкасова, основной задачей новой организации будет развитие и продвижение анимации как искусства

«Академия намерена усовершенствовать образование молодых режиссеров и аниматоров, используя традиции, опыт и достижения современной анимации», — подчеркнул в интервью агентству Андрей Хржановский.

Известная школой-студией анимационного кино «ШАР» должна войти в состав академии.

Продемонстрированные на фестивале в Иваново шедевры российской анимации — «Остров», «Жил-был Пес», «Ежик в тумане», «Нос», «Учитель пения» — стали ярким подтверждением высочайшего класса этого жанра кинематографии в России.