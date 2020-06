Лондон, , 17:34 — REGNUM Знаменитая британская электроник-рок-группа Depeche Mode преподнесла своим многочисленным поклонникам большой подарок — она выпустила двойной концертный альбом «LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK». Об этом сообщает портал Интермедиа.

По сути, это качественная запись двух финальных концертов прославленного коллектива в Берлине летом 2018 года. Ценность этой пластинки в том, что эти композиции в таком исполнении нигде до сих пор не выкладывались.

В альбом вошел 21 трек. Среди них такие известные хиты, как «It's No Good», «Enjoy the Silence», «Walking In My Shoes», «Personal Jesus» и другие.